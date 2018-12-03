Van'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla bir program düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Daire Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Tuşba ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkında düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan etkinlikte dezavantajlı vatandaşlar İpekyolu Engelsiz Yaşam merkezi üyelerinin müzik, dans ve tiyatro gösterileri eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Van Valiliği, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediyesi, Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği program verilen yemeğin ardından sona erdi.