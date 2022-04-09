Van'da 3 ayda düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 355 organizatör yakalandı

Van'da jandarma ekipleri tarafından 3 ayda düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla hava destekli düzenlenen operasyonlarda yakalanan 355 organizatörden 87'si tutuklanırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan 191 araca da el koyuldu.

Van valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 Ocak-31 Mart 2022 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, organizatörlerin yakalanması, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi maksadıyla hem havadan hem de karadan Jandarma ekiplerince birçok operasyon faaliyeti icra edilmiştir. İnsansız Hava Araçları (İHA) destekli yapılan operasyonlarda 1 Ocak - 31 Mart 2022 tarihleri arasında Göçmen Kaçakçılığı yapan 355 organizatör yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Yakalanan organizatörlerin 87'si tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen 191 araca el konulmuş olup, adli işlemler devam etmektedir” denildi.