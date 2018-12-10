Van'da 3 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da polis ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı çalışma sonucu 3 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi Aşiyan Sokak üzerinde bulunan bir ikametin müştemilatında park halinde bulunan 27 plaka sayılı minibüste arama yaptı. Yapılan aramada; minibüsün taban kısmına zulalanmış 3 bin paket, Van-Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 30 plaka sayılı kamyonette ise 370 paket, olmak üzere toplam 3 bin 370 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili M.K., F.B. ve T.D. isimli 3 şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek işlem yapıldı.