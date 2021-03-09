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Van'da 3 dilde “Erdoğan'ı seviyorum” görseli ekrana yansıtıldı

ABD’nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben Van’daki led ekranlara 3 dilde "Erdoğan’ı seviyorum" görseli yansıtıldı.

ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben Van'daki led ekranlara 3 dilde "Erdoğan'ı seviyorum" görseli yansıtıldı.


ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan ‘Stop Erdoğan' ilanına Van'dan tepki gecikmedi. "Stop Erdoğan" ilanına karşı Van'da "Love Erdoğan" görseli ekrana yansıtıldı. Van'ın en işlek yerlerinden Beşyol Meydanı'ndaki led ekranda Türkçe, Kürtçe ve İngilizce yer alan "Love Erdoğan" görseli Vanlılardan da takdir aldı.

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