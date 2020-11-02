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Van'da 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde C.D. isimli şahsın aracında ve iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada 3 parça halinde toplam 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan C.D., müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

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