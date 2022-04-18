İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van'da 3 organizatör tutuklandı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 organizatör tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 organizatör tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 11-17 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda; 17 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 şahıs tutuklanmıştır. Suçta kullanılan 3 araca el konulmuştur” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.