Van'da 3 organizatör tutuklandı

Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 3’ü tutuklandı.
Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 4 ayrı operasyonda; 12 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır. Suçta kullanılan 1 araca ise el konulmuştur” denildi.