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Van'da 310 bin öğrenci ders başı yaptı

Van’da 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılının bugün başlamasıyla birlikte il genelinde 310 bin öğrenci yeniden ders başı yaptı.

Van'da 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılının bugün başlamasıyla birlikte il genelinde 310 bin öğrenci yeniden ders başı yaptı.


17 Ocak 2020 tarihinden başlayan yarıyıl tatili, bugün ilk ders zilinin çalmasıyla sona erdi. Bu kapsamda Van il genelinde 310 bin öğrenci için yeniden ders zilinin çalmasıyla birlikte ikinci yarıyıl başlamış oldu.


Bugün yarıyıl tatilinin ardından ilk derse başlayan öğrenciler, tatili eğlenerek ve kötü derslerine çalışarak geçirdiklerini belirtti. Öğrenciler, yeniden arkadaşlarıyla öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.


Öte yandan, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılında ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacağı, 19 Haziran 2020 Cuma günü ise 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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