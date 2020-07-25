Van'da 319 adet metal sikke ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz merkezi ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Muradiye ilçesi Keçikıran Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada; 319 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen metal sikke/obje ele geçirilmiştir” denildi.

Olayla ilgili ikamet sahibi F.A.'nın “2863 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındığının da ifade edildiği açıklamada, şüphelinin; hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığına yer verildi.