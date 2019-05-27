Van'da 32 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 32 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Erciş-Ağrı karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 34 plakalı bir kamyonda arama yapıldı. Aramda 32 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan E.A. isimli şüpheli şahsın ise adli mercilere sevk edileceği bildirildi.