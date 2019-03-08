İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da 32 kaçak göçmen yakalandı

Van’ın Gürpınar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan minibüste 32 kaçak göçmen yakalandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan minibüste 32 kaçak göçmen yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkari - Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüste arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 30 Afganistan ve 2 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 32 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan F.A. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan F.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, kaçak şahıslar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.