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Van'da 32 kilo 981 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta 32 kilo 981 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta 32 kilo 981 gram uyuşturucu ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gürpınar ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada; 55 paket halinde 28 kilo 772 gram eroin ve 8 paket halinde 4 kilo 209 gram metamfetamin olmak üzere toplam 32 kilo 981 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak M.R.A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarının tamamlanmasının ardından adli makamlara çıkarılacaktır” denildi.

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