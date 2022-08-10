Van'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle Sondurak 1. Çıkmaz Sokak'taki bir evde düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan ekipler, özel harekat polisinin desteği ile düzenlenen operasyonda 33 kaçak göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Van Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili 1 şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.