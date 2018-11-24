Van'da 33 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada yurda yasadışı yollardan giriş yapan 33 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 1 şüpheli yakalandı. Minibüste yapılan aramada ise toplam 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hakkâri-Van karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 76 plaka sayılı minibüste arama yaptı. Yapılan aramada yurda yasadışı yollardan giriş yapan 31 Afganistan, 2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 33 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan V.K. isimli şüpheli yakalandı. Ayrıca minibüste toplam 2 bin 500 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan V.K. isimli şüpheli şahıs hakkında hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Göçmen kaçağı şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.