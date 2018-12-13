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Van'da 33 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 33 kilo 595 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 33 kilo 595 gram afyon sakızı ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Vali Mithatbey Mahallesi Kışlayolu Sokak'ta park halindeki 28 plakalı otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Şila'nın da katıldığı aramada; aracın bagajından çuvallar içerisine zulalanmış 28 paket halinde toplam 33 kilo 595 gram afyon sakızı ele geçirildi. H.T. ve V.B. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

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