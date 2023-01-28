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Van'da 36 UMKE gönüllüsü Gören Dağı'na tırmandı

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olağandışı durumlara hazırlık amacıyla Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüleri, Gören Dağı’na bir tırmanış gerçekleştirdi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olağandışı durumlara hazırlık amacıyla Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüleri, Gören Dağı'na bir tırmanış gerçekleştirdi.


Kondisyon faaliyeti ve olağandışı durumlara hazırlık amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünce bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde Tuşba ilçesi sınırlarında bulunan Gören Dağı'na tırmanış yapıldı. Tırmanış faaliyetine İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Harun Eyüpkoca ve 36 UMKE gönüllüsü katıldı. Düzenlenen kondisyon faaliyeti olumsuz hava şartlarına rağmen, başarılı bir şekilde icra edildi.

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