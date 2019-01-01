Van'da 362 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 362 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 68, Başkale'de 18, Çaldıran'da 103, Çatak'ta 39, Erciş'te 2, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 55, Muradiye'de 25, Özalp'ta 22 ve Tuşba ilçesinde ise 17 olmak üzere 362 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Muş ve Bitlis çevreleri kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgâr ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da eksi 5, Bitlis'te eksi 5, Muş'ta eksi 5 ve Hakkâri'de ise eksi 5 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 3, Bitlis'te 0, Muş'ta 3 ve Hakkâri'de de 1 derece olması beklenmektedir” denildi.