Van'da 364 kilo toz esrar ele geçirildi

Van'ın Başkale kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon 364 kilo toz esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Başkale kırsalına yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edildiği ve bu uyuşturucu maddelerin arazide saklandığı bilgisine ulaşıldı. Bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen Van İl Jandarma Komutanlığı ile 6.Hudut Tugay Komutanlığı ile koordine edilerek 22 Eylül 2022 tarihinde müşterek operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde 364 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı" denildi.