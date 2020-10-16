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Van'da 37 bin 36 tablet ilaç ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 37 bin 36 tablet ilaç ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 37 bin 36 tablet ilaç ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo aktarım merkezinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada, K.E. isimli şahsa Kayseri ilinden gönderilen kutuların içerisinde reçeteye tabi olmasına rağmen usulsüz olarak satış yapıldığı değerlendirilen, çoğunluğu parkinson ve anti depresan ilaçları olmak üzere toplam 37 bin 36 tablet ilaç ele geçirilmiştir. Olayla ilgili K.E. isimli şahıs hakkında yasal işlemler başlatılmış olup, tahkikat devam etmektedir” denildi.

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