İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van'da 39 kilo 450 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde narkotik köpeğinin de katıldığı aramada 39 kilo 450 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Van'ın Edremit ilçesinde narkotik köpeğinin de katıldığı aramada 39 kilo 450 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, Edremit ilçesinde narkotik dedektör köpeği Thor ile bir araçta yapılan aramada 77 parça halinde 39 kilo 450 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.