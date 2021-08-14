Van'da 391 bin 322 adet gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi

Van'da polis ekipleri tarafından 6 işyerine düzenlenen operasyonda 391 bin 322 adet gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden, şahıs/şahıslara yönelik olarak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda ilde faaliyet gösteren 6 iş yerinde yapılan aramalarda; 391 bin 322 adet gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı tıbbi ilaç ile ilgili 8 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.