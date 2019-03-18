İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da 4 bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muradiye ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Erciş karayolu üzerindeki ilçenin Ünseli Mahallesi mevkiinde durdurulmak istenen şüpheli bir aracın kaçması üzerine takibe aldı. “Dur” ihtarına uymayarak kaçan şüpheli araç, olay yerinde bulunan jandarma ekiplerince yakın takibe alınmış olup, şüpheli şahıslar araç içerisinde bulunan siyah poşetleri atarak kaçtılar. Attıkları poşetler içerisinde yapılan kontrol ve aramada 4 bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde tespit edilen 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli soruşturma işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.