Van'da 4 kilo 244 gram metamfetamin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan iki ayrı çalışmada 4 kilo 244 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 01 plaka sayılı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın şoför koltuğu döşemesi içerisine zulalanmış 4 paket halinde 4 kilo 025 gram metamfetamin ele geçirildi” denildi.

Açıklamada, İpekyolu ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde devriye görevini ifa eden ekiplerin seyir halinde bulunan 34 plaka sayılı otomobilin durumundan şüphelenilmesi üzerine narkotik madde arama köpeği Bozo ile birlikte arama yaptıkları belirtildi. Aramada, aracın arka koltuk döşemesi içerisine zulalanmış 219 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan K.A., H.D. ve T.K. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.