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Van'da 4 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Tuşba ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Devam eden çalışmalar neticesinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi'nde icra edilen operasyonda, M.Ö. isimli şahıs ile birlikte 4 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ö. isimli şahıs gözaltına alınmış olup, adli soruşturma devam etmektedir” denildi.

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