Van'da 4 organizatör tutuklandı

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda 4 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 5 ayrı operasyonda; 8 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 4 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 3 araca ise el konulmuştur” denildi.