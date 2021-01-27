Van'da 4 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan şok uygulamada 4 ruhsatsız tabanca ve 29 adet fişek ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğince, İpekyolu ilçesinde şok uygulama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan uygulamada, “M.D. isimli sahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek, H.A. isimli şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek, S.Ş. isimli şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek, C.B. isimli şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek olmak üzere toplam 4 adet ruhsatsız tabanca ve 29 adet fişek ele geçirilmiş. Ayrıca H.B. isimli şahsın üzerinden 3.45 gram kubar esrar, D.A. isimli şahsın üzerinden 2.98 gram esrar, M.A. isimli şahsın üzerinden 1.54 gram metamfetamin, M.A. isimli şahsın üzerinden ise 4,15 gram metamfetamin olmak üzere toplam 12.12 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarının tamamlanmasının ardından adli makamlara çıkarılacaktır” denildi.