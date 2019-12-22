Van'da 40 kilo 325 gram eroin ele ge?irildi

Van'?n Edremit il?esinde bir minib?ste yap?lan aramada 40 kilo 325 gram eroin ele ge?irildi.

Van Emniyet M?d?rl???nden yap?lan a??klamaya g?re, Narkotik Su?larla M?cadele ?ube M?d?rl??? g?revlilerince Edremit il?esi Kuruba? Mahallesi'nde olu?turulan uygulama noktas?nda ??phe ?zerine 30 plakal? bir minib?ste arama yap?ld?. Narkotik madde arama k?pe?i Oscar ile birlikte yap?lan detayl? aramada, minib?s?n ?st tavan d??emelerine zulalanm?? vaziyette 80 paket halinde toplam 40 kilo 325 gram eroin maddesi ele ge?irildi. Elde edilen uyu?turucu maddeyle ilgili olarak g?zalt?na al?nan ara? s?r?c?s? ?.A., ??kar?ld??? adli makamlarca tutukland?.