Van'da 41 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 41 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hakkâri-Van karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste arama yapıldı. Yapılan arama ve kontrolde yurda yasadışı yollardan yurda giriş yaptığı tespit edilen 35 Afganistan, 5 Pakistan, 1 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 41 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan B.K. ve H.A. isimli 2 şüpheli yakalandı. Hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte adli makamlara çıkartılan 2 şüpheli tutuklanırken, kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.