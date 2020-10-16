Van'da 43 göçmen yakalanırken, 11 kilo da uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde durdurulan araçta 43 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlerden ikisinin valizinde meyve suyu kutularında 11 kilo 601 gram afyon sakızı ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Erciş yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan 65 plaka sayılı araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan kontrollerde, yasadışı yollardan ülkemize giriş yapan 43 düzensiz göçmen yakalanmış, araç sürücüsü H.Y. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenlerin üzerlerinde ve valizlerinde yapılan aramalarda, Afganistan uyruklu A.M. ve M.C. isimli şahıslara ait 2 adet valiz-ray marifeti ile kontrol edilmiş, 1 litrelik 12 adet meyve suyu kutusu içerisinde 11 kilo 601 gram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili araç sürücüsü H.Y. isimli şahıs hakkında “'öçmen Kaçakçılığı Yapma' suçundan, ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili A.M. ve M.C. isimli Afganistan uyruklu şahıslar hakkında ise ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenlerin müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından, gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecektir” denildi.