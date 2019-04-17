Van'da 43. Turizm Haftası etkinlikleri

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından ‘43'üncü Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında ‘Van Gölü tekne gezisi' düzenlendi.

Van'da, 15 Nisan 2019 tarihinde startı verilen ‘Turizm Haftası' etkinlikleri devam ediyor. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Van'ın denizi ve doğasına dikkat çekmek için ‘Van Gölü tekne gezisi' etkinliği düzenledi. Sabah saatlerinde Edremit ilçesinde başlayan gezi, sahil boyunca devam etti. Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Edremit Evliya Çelebi Anadolu ve Teknik Lisesi öğrencilerinin katıldığı gezi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, 43'üncüsü düzenlenen ‘Turizm Haftası' etkinliklerinin 15 Nisan tarihinde başladığını ifade ederek, “Dün Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile birlikte ortak organize etmiş olduğumuz ‘Van'ın Gelecekteki Turizm Trendleri' paneli ile devam eden etkinliklerimiz, bugün Van Gölü tekne gezisi ile sürdü. İlimizin doğa harikası olan gerek Van Gölü'ne gerekse doğal güzelliklerimize dikkat çekmek ve gençlerimiz arasında farkındalık oluşturmak amacıyla Tatvan Liman Başkanlığı, Göl Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Deniz Ticaret Odası Van Şubesi ve Grand Deniz Turistik Tesisleriyle birlikte bu etkinliği düzenledik. Diğer etkinliklerimizde olduğu gibi bu etkinliğimize de ilgi büyüktü. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz de, Van'ın turizmdeki geleceği olan Van Gölü'ne sahip çıkmak ve onu koruma konusunda farkındalık oluşturmak adına bize destek çıkarak, ilin turizmine yön vereceklerini bize adeta göstermiş oldular. Gençlerin turizmi olan bu büyük ilgileri haliyle bizleri de ziyadesiyle mutlu etmiştir” dedi.

Öğrenciler ise, tekne gezisinin her anlamda güzel geçtiğini ifade ederek, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.