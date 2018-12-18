Van'da 44 araç trafikten men edildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimler sonucunda yola çıkması uygun olmayan 44 araç trafikten men edildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından karayollarında yük taşımacılığı yapan kamyon, kamyonet, çekici ve tanker cinsi ağır vasıtaların karıştığı kazaların önlenmesi maksadıyla trafik denetimi gerçekleştirildi. 13-16 Kasım tarihleri arasında Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan 10 Jandarma Trafik Timi tarafından gerçekleştirilen uygulamada, özellikle araçların kışa yönelik ekipmanları ile teknik donanımları denetlendi.
Denetimler sonucunda 2 bin 644 araç Jandarma Trafik Timleri tarafından denetlenirken, eksiklikleri tespit edilen 151 sürücüye idari para cezası uygulandı. Yola çıkması uygun olmayan 44 araç ise trafikten men edildi.