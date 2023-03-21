İhlas Haber Ajansı

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Van'da 46 kilo 500 gram eroin ele geçildi

Van’da narkotik polisi tarafından bir kamyonete yapılan aramada 46 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Van'da narkotik polisi tarafından bir kamyonete yapılan aramada 46 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kamyonete Narkotik köpeği Magnum ile yapılan aramada 46 kilo 500 gram eroin ele geçildi. Eroin maddesine el konulurken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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