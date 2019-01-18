Van'da 46 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 46 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 3, Başkale'de 15, Erciş'te 2, Gevaş'ta 15 ve Gürpınar ilçesinde ise 11 olmak üzere toplam 46 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklendiği belirtilerek, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği beklenmektedir. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da eksi 3, Bitlis'te eksi 11, Hakkâri'de eksi 2 ve Muş'ta 0 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 2, Bitlis'te eksi 5, Muş'ta eksi 8 ve Hakkâri'de eksi 6 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.