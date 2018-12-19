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Van'da 47 kaçak göçmen yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 47 kaçak göçmen yakalandı.


Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam eden faaliyetler neticesinde Tuşba ve Saray ilçelerinde, ülkemize yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 23 Bangladeş ve 24 Afganistan olmak üzere toplam 47 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.


Mağdur durumda olan göçmenlere kucak açan jandarma ekipleri, insani şartlarda kısa süreli barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra İl Göç İdaresi ile koordineli olarak ülkelerine sağlıklı koşullarda ulaşmalarına imkân sağlıyor.

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