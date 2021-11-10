Van'da 478 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın merkez İpekyolu ve Tuşba ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araç ve iş yerinde yapılan aramada 478 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; İpekyolu ve Tuşba İlçelerinde 1 iş yeri ile 1 araçta Narkotik Dedektör Köpekleri Zeyna, Zeus ve Bobi ile yapılan aramalarda; 922 paket halinde 473 kilo 600 gram eroin, 3 paket halinde 3 kilo 100 gram metamfetamin, 2 paket halinde 1 kilo 900 gram afyon sakızı ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek" denildi.