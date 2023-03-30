Van'da 48 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yurda kaçak yollardan sokulan muhtelif sayıda cep telefonunun il merkezine getirileceği bilgisinin elde edilmesi üzerine operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı timlerince plakası daha önceden tespit edilen araçta yapılan adli aramada 2 şüpheliyle birlikte 48 adet faturasız kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 2 şahsa kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı” denildi.