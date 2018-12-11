İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da 48 kilo 924 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 48 kilo 924 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 48 kilo 924 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Başkale ilçesi Ortayazı Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 61 plakalı bir araç durduruldu. Narkotik madde arama köpeği Lina'nın da katıldığı aramada, 96 paket halinde toplam 48 kilo 924 gram eroin maddesi ele geçirildi. E.Ç. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.