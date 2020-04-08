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Van'da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN (İHA) – Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi.

VAN (İHA) – Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Özalp-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine iki araçta arama yapıldığı belirtildi. Araçlarda yapılan aramada toplam 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücüler R.V. ve M.E.D. hakkında ise işlem yapıldı.


Öte yandan, polis ekipleri kaçak sigaralarla ‘175. Yıl Polis Haftası ve Evde Kal' mesajı verdi.

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