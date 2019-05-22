Van'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın İran sınır hattında devam eden keşif ve gözetleme faaliyeti sonucunda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Saray ilçesinde konuşlu bulunan Rasim Çömez Piyade Hudut Komutanlığınca İran sınır hattında devam eden keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran tarafından at üzerinde gelen şüpheli şahıslara ‘dur' ihtarında bulunuldu. İhtara uymayan şüpheli şahıslar, gecenin karanlığından ve arazi şartlarından faydalanarak kaçarken, kaçış istikametinde yapılan arazi aramasında 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Meydana gelen olayın faillerinin yakalanmasına yönelik Saray İlçe Jandarma Komutanlığınca gerekli çalışmalar başlatıldı.