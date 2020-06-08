Van'da 5 günlük zorunlu su kesintisi

VASKİ'den yapılan açıklamada, “Edremit ilçesi Yeni Mahalle İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan ve Van il merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayan 1500 metreküplük isale hattında yaşanan arızadan kaynaklı zorunlu su kesintisi olacaktır. 8 Haziran 2020 günü saat 00.00'dan 13 Haziran 2020 tarihleri arasına kadar 5 gün süreyle Edremit ilçe merkezi, Köprüler, Köklü, Dönemeç, Çayırbaşı, Mülk, Andaç, Uğurveren, Yenimahalle, Enginsu, Gölkaşı, Çiçekli, Dilkaya, Kıyıcak, Yeni Cami, Eski Cami, Eski TOKİ, Elmalık, Köşk, Doğanlar, Süphan, Ayazpınar mahalleleri, Bakacık sahil yolunda su kesintisi uygulanacak. Ayrıca Gevaş, Gevaş Atalan Mahallesi, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinin merkez mahalleleri de bu kesintiden etkilenecek. VASKİ ekipleri onarım kapsamında arızaların en kısa sürede giderilmesi için seferber oldu. Arızanın giderilmesi ile birlikte vatandaşlara su verilmeye başlanacak” denildi.