İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da 5 katlı binada yangın çıktı

Van merkez İpekyolu ilçesinde 5 katlı bir binanın 3.

katında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Bahçıvan Mahallesi Lokman Hekim Hastanesi karşısındaki 5 katlı binanın 3. katında işçilerin çalışması esnasında spiralden sıçrayan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. İşçiler durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Büyümeden kontrol altına alınan ve kısa sürede söndürülen yangında küçük çaplı maddi hasar oluştu.


Öte yandan Saray ilçesine bağlı Örenborç Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen ot yangınına Saray İtfaiyesi Grup Amirliği tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.