Van'da 5 kilo 632 gram metamfetamin ele geçirildi

Van'da narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda 1 şahsın üzerinden 5 kilo 632 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesin 1 şahsın üzerinden 5 kilo 632 gram metamfetamin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma” suçlarından yasal işlem yapıldı.