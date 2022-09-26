İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van'da 5 kilo 632 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’da narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda 1 şahsın üzerinden 5 kilo 632 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'da narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda 1 şahsın üzerinden 5 kilo 632 gram metamfetamin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesin 1 şahsın üzerinden 5 kilo 632 gram metamfetamin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma” suçlarından yasal işlem yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.