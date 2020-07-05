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Van'da 5 kilo 635 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 kilo 635 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 kilo 635 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde narkotik madde arama köpeği Zeyna ile arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan detaylı aramada 3 adet sırt çantasının sırt kısmı ile astarı arasına plaka şeklinde zulalanmış 3 paket halinde toplam 5 kilo 635 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan M.A. ve H.Ö. isimli 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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