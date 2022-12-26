İhlas Haber Ajansı

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Van'da 5 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’da geçen hafta, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şahıs hakkında ise işlem yapıldıVan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Van'da geçen hafta, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şahıs hakkında ise işlem yapıldı


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-25 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma” suçundan yasal işlem yapıldı” denildi.

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