İhlas Haber Ajansı

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Van'da 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Özalp ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Özalp ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Özalp ilçesi bölgesinde 19 Kasım günü operasyon yapıldığı belirtildi. 5 kilogram metamfetamin uyuşturucunun ele geçirildiği ve olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığının bildirildiği açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadelede ilk hedef kabul edilen uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesi konusunda yürütülen kararlı mücadele tüm hızıyla sürüyor" denildi.

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