Van'da 5 kişiye 18 bin 900 TL para cezası verildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde 5 kişiye ‘Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 18 bin 900 TL idari para cezası verildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerde kaçak avcılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimizce rutin devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilen bir araç ve içindeki 5 şahıs üzerinde yapılan kontrollerde; 6 adet keklik, 6 adet keklik kafesi, 8 adet tuzak ipi, 1 adet fener ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili şahıslara Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 18 bin 900 TL idari para cezası uygulanmış, ele geçirilen keklikler ile keklik avlamada kullanılan malzemeler Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir” denildi.