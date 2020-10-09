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Van'da 5 kişiyi memur yapma vaadiyle 200 bin lira dolandıran şahıs tutuklandı

Van’da kendisini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtıp 5 kişiyi devlet memuru yapma vaadiyle 200 bin TL dolandıran şahıs, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Van'da kendisini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtıp 5 kişiyi devlet memuru yapma vaadiyle 200 bin TL dolandıran şahıs, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik/ Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen 5 şahsın alınan müracaatlarında N.G. isimli şahsın kendisini üst düzey kamu görevlileriyle ilişkilendirerek ‘devlet memuru yapma vaadiyle para talep ettiğini' beyan etmeleri üzerine; 5 şahıstan toplam 200 bin TL alındığı belirtildi. Açıklamanın devamında ise “Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik / Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerimizce oluşturulan özel ekip tarafından dolandırıcılık yapan N.G. isimli şüpheli hakkında yapılan çalışmada; kendisini üst düzey kamu görevlileriyle ilişkilendirerek devlet memuru yapma vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdığı ve imzalarını taklit etmek suretiyle kamu hizmetlerine atandığına dair sahte belgeler düzenlediği tespit edilen N.G.'nın yakalanmasına yönelik yapılan mahalle, sokak ve alan çalışması sonucu İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde yaya iken yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan tutuklanmıştır” denildi.

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