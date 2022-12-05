Van'da 5 organizatör tutuklandı

Van’da düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 15 organizatörden 5’i tutuklandı.
Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 15 organizatörden 5'i tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 28 Kasım - 4 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan 11 ayrı operasyonda; 15 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca ise el konulmuştur” denildi.