Vanda 5 organizatör tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 13 organizatörden 5'i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 2329 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan 6 ayrı operasyonda; 13 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır denildi.