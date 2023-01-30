İhlas Haber Ajansı

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Vanda 5 organizatör tutuklandı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 13 organizatörden 5’i tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 13 organizatörden 5'i tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 2329 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan 6 ayrı operasyonda; 13 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır denildi.

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