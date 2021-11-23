İhlas Haber Ajansı

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Van'da 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 23 Kasım 2021 tarihinde ‘6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım ve Yataklık Etmek' suçlarından, Van' da 5 hedef şahsa yönelik icra edilen operasyonda, 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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